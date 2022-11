Topi nei bagni della scuola. Le foto

Maddaloni – Cercasi pifferaio di Hamelin in quel di Maddaloni, dove da un po’ di tempo si segnalano avvistamenti di topi di varie dimensioni che girano per la città. Topi istruiti perché pare prediligano le scuole. Segnalazioni certe ci sono giunte dall’Aldo Moro, dove sono stati avvistati qualche settimana fa negli spazi esterni e tempestivamente segnalati per attivare le procedure di derattizzazione. Ora tocca liceo scientifico Nino Cortese, dove, in particolare, i topi studenti vanno anche in bagno. Nelle favole ci pensa il pifferaio. Qui urge una derattizzazione.

