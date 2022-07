Torna al tuo paese: sabato Franco Arminio e Luca Rossi

Cervino- Franco Arminio sarà uno dei protagonisti dell’Estate Cervinese. Il 9 Luglio infatti sarà nel piccolo paese della Valle di Suessola per presentare il suo ultimo lavoro ” Studi sull’amore”. Inserito all’interno del cartellone presentato dal Comune di Cervino, l’evento con il famoso scrittore paesologo, è frutto della collaborazione con Cermes, una bella realtà associativa che già da qualche anno si è caratterizzata per la qualità delle manifestazioni organizzate e per l’importanza dei nomi che gravitano intorno al progetto “Biblioteca Michele Vigliotti” fortemente voluto dai ragazzi dell’associazione.

Dopo aver avuto il privilegio di ospitare Maurizio Di Giovanni, il 9 Luglio sarà Franco Arminio ad incantarci. Con lui condividiamo l’amore per le radici ed il senso di gratitudine verso i nostri paesini, che restano là nostra eredità più bella. Ed è proprio in questo il senso della rassegna culturale che già dal titolo può dire tanto “Torna al tuo paese”

Un mese di Luglio ricco quindi di arte, musica e cultura quello che si appresta a vivere Cervino e che in molte delle serate organizzate porta la firma di Cermes, come quella di sabato 9 luglio che vedrà ospite presso piazza Madonna delle Grazie di Cervino il poeta paesologo Franco Arminio per la presentazione del suo ultimo lavoro “ studi sull’amore” e A segurie lo spettacolo dell’artista Luca Rossi “TAMMORRA SOLO”seguire ci si potrà “ .

E non finisce qui… il giorno 10 luglio ci sposteremo nella piazza Immacolata di Messercola con l’evento Tamborea “progetti popolari “ seguito da un momento di lettura e musica presso Palazzo Scarpa.

Per il programma clicca qui:

Insomma, l’associazione Cermesfor arte e cultura e l’amministrazione comunale di cervino con il sindaco Vinciguerra l’assessore alla cultura Rosalinda Razzano, si impegnano a regalare delle notti d’estate ricche di cultura e sano divertimento.