Torna dalla processione e trova il marito accoltellato

Maddaloni – Choc nella serata di ieri per una donna di Maddaloni che al rientro dalla processione trova il marito morto. L’uomo, V.P. , cinquantenne, già in passato aveva tentato, fallendo, di togliersi la vita. Questa volta approfittando dell’assenza della moglie, ha utilizzato un coltello per togliersi la vita. La tragica scoperta, intorno alle 22 di ieri sera nella sua abitazione in via sant’Eustachio, quartiere residenziale della città.La moglie, al suo arrivo, purtroppo non ha potuto fare nulla per salvarlo.

Sul posto i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. Sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione per gli adempimenti di rito.