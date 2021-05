TORNA IL BRUTTO TEMPO NEL CASERTANO, ECCO LE PREVISIONI

La settimana corrente sarà caratterizzata dall’alta pressione ma anche da improvvise piogge.

Secondo le previsioni , la giornata di lunedì 3 maggio sarà all’insegna del bel tempo nel casertano.

Le temperature registreranno un lievissimo calo: le massime non supereranno i 20°C, mentre le minime toccheranno quota 11°C. Lo stesso per martedì 4 maggio, quando però il termometro farà registrare un lieve rialzo.

Nella giornata di mercoledì 5 maggio, torna la pioggia in provincia di Caserta. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso e le temperature subiranno un netto calo, con massime di 15°C. Per il resto della settimana, infine, non sono previste precipitazioni e il termometro toccherà addirittura i 30°C nel week-end.