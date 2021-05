Torna il cinema all’aperto

Caserta – A Caserta, sta per tornare quello che è il cinema all’ aperto in quella che è la villetta Giaquinto di Caserta, Caserta filmlab sta organizzando e cercando di realizzare ancora una volta il cinema all’ aperto nell’area adibita a parco a via Colombo.

Queste le dichiarazioni della presidente dell’ associazione Tiziana Cicarelli “Quella di quest’anno sarà un’edizione speciale per tutti noi. Ce lo testimonia il grande entusiasmo con cui è stata accolta la notizia del ritorno di Cinema in Erba in città. La presidente dell’ associazione ha poi continuato così – Riteniamo sia importante dare un segnale alla città, poiché tutti abbiamo voglia di tornare alle attività normali, vivere e riprendere un po’ di spensieratezza”.

Sulla riapertura di quello che è il cinema all’aperto si è pronunciato anche Luca Vozza con queste testuali dichiarazioni “C’è la necessità di una ripartenza culturale. Ripartire dalla cultura sia affinché i cittadini trovino motivo di rimanere in città, in mesi in cui Caserta tende a svuotarsi, sia affinché la città torni a vivere per dare respiro alle attività commerciali che hanno sofferto notevolmente durante quest’anno di pandemia. La raccolta fondi che abbiamo lanciato per sostenere Cinema in Erba, come per gli altri anni, riempie di senso l’iniziativa. Sono i cittadini ad attivarsi insieme alle associazioni affinché Caserta possa tornare a vivere il proprio centro storico”

Si fa altresì presente che vi è una campagna di raccolta fondi parte dalla giornata di martedì 25 maggio, e durerà fino al termine della rassegna cinematografica il 27 luglio. È possibile donare online sulla piattaforma