Torna in primavera l’International Street Food a Maddaloni

Maddaloni – Si è tenuto ieri a Latina, presso il ristorante “Il Ritrovo”, il Gran Galà dell’AIRS (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) che ha ufficialmente alzato il sipario sugli eventi in programma, per tutto lo stivale, nel 2023. Alla manifestazione era presente anche l’APS Castrum, che tramite il suo Presidente, Dott.Fabio Cembrola, ha assistito alla nomina di Maddaloni come città ospitante della seconda Edizione dell’International Street Food. “Con un grande lavoro di squadra e tanta passione, siamo riusciti a portare la nostra città tra i protagonisti degli eventi Nazionali – dichiara il Dott. Fabio Cembrola – . Per me è un onore essere qui, in qualità di rappresentante non solo di Castrum, ma anche della nostra bellissima città che stiamo facendo conoscere a tutti gli avventori che prendono parte ai nostri eventi dal 2018. Ogni anno, ci prefissiamo obiettivi differenti. Oltre ad unire le forze presenti sul territorio, lavoriamo per proporre format sempre nuovi ad al passo con i tempi. Aprile è un mese magico. Ci riporta al primo evento sul nostro corso principale. Fu un successo strepitoso. Non vediamo l’ora!”. Castrum scalda i motori. Il pubblico campano è avvisato. Ad aprile, nel weekend dal 14 al 16, si terrà la seconda edizione del Maddaloni International Street Food. Il conto alla rovescia è iniziato!