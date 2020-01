Se si pensa alla gara di andata finita 6-1 per la Casertana, sembrerebbe una gara quella di domani senza storia. Invece la gara di domani non solo sarà molto difficile perché il Rieti e alla ricerca disperata di punti salvezza, ma anche perché la Casertana non potrà contare su giocatori come Starita, Zito,Rainone e Longo. Insomma per l’ennesima volta mister Ginestra dovrà inventarsi qualcosa. Probabile viste le assenze che la coppia di attaccanti sarà Castaldo-Floro Flores.