Torna la gara cinofilia Cane – Cacciatore per il 51° Trofeo Città di Casagiove e il 33° Memorial “E. Molfino”. Stasera le premiazioni

Si è tenuta questa domenica la 33° edizione del Memorial “E. Molfino”, la gara cinofilia Cane –

Cacciatore per il 51° Trofeo Città di Casagiove, la manifestazione sportiva venatoria promossa

dal Circolo Comunale Enalcaccia di Casagiove, in collaborazione con l’Unione Nazionale

Enalcaccia – Pesca e Tiro, e patrocinata dal Comune di Casagiove, dalla BCC Terra di Lavoro –

San Vincenzo de’ Paoli e dalla ditta Cennamo Pet Food.

La finale cinofila – con regolamento trofeo diana Enelcaccia – si è svolta sul campo cinofilo Anuu

di Limatola (BN) e ha visto sfidarsi i primi trenta classificati durante le gare di qualificazione

tenute nei weekend del 11/ 12 Maggio e 25/ 26 Maggio. I finalisti decretati da esperti arbitri

nazionali dell’Enalcaccia secondo il regolamento del Trofeo Diana, hanno disputato domenica 2

giugno dalle ore 7.30 alle 19.00, dando luogo a prove di “caccia”, situazioni nelle quali sono

richiesti docilità, forte temperamento e tempra fisica e psicologica per resistere agli stress.

Chi si appresta a “lavorare” con il proprio cane, praticando uno sport cinofilo – come emerge dalle

dichiarazioni FCI (Federazione Cinofila Internazionale) – deve sottoporsi ad un’accurata

formazione così da poter imparare a conoscere al meglio il proprio cane ed ottenere una

collaborazione sempre più armonica.

Queste pratiche sportive permettono di verificare le attitudini di un cane per un determinato

impiego, oltre a mantenere ed accrescere la salute e le attitudini del cane stesso. Il lavoro di

addestramento per questi sport richiede moltissimo impegno da parte del conduttore e del cane,

a cui vengono richiesti compiti sempre più difficili. Cane e conduttore devono dimostrare, al

massimo delle loro possibilità, gestione delle emozioni, affiatamento e comprensione, cercando

di migliorare sempre più l’intesa ed il controllo delle pulsioni naturali del cane attraverso lo sport.

Di qui l’importanza data da anni dalla città di Casagiove, nella persona del dott. Claudio Molfino,

che sulla memoria del dott. Enrico Molfino promuove ancora oggi tra i giovani l’agonismo

sportivo della disciplina e l’entusiasmo per il mondo della cinofilia venatoria, quale impegno della

città.

Tutti i trenta finalisti saranno poi coinvolti nella cerimonia di premiazione “Medaglie d’oro Dott.

Enrico Molfino” che si terrà stasera, lunedì 3 Giugno 2024 alle ore 21.00 presso la sala

Consiliare del Comune di Casagiove per celebrare la memoria del dott. Molfino e festeggiare i

nuovi traguardi sportivi. Anche quest’anno al premio Medaglie d’oro si affiancheranno altri due

premi offerti dalla Segreteria regionale Enalcaccia riservata agli ausiliari.