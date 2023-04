Torna la musica a Cantine Mustilli con artisti internazionali

Riprendono le attività del progetto Cross Cities con un incontro di improvvisazione musicale, l’evento avrà luogo sabato 8 aprile alle ore 21.00 presso le Antiche Cantine Mustilli in via dei Fiori 20 a Sant’Agata de’ Goti. Questa volta i nostrani Sonic Alliances (M.Chiantone, D.Russo,P.Vietri, M.Gabola) incontreranno il duo libanese The Laboratory Of AntiMatter composto da Paed Conca e Nadia Daou; contestualmente, si terrà una performance di Bonnie Paskas [Danza]. Paed Concaclarinettista ha collaborato con musicisti e musiche che vanno dalla musica tradizionale libanese, alla musica hiphop araba, alla musica sperimentale avant-mittle-europea. Nadia Daou libanese di Beirut ha un progetto in solo NÂR in cui la base ritmica di stampo elettro-industriale incontra un cantato/spoken word in lingua araba oscuro e futurista. Si dedica anche all’improvvisazione radicale suonando sia la chitarra elettrica che strumenti autocostruiti basati su corde e superfici risonanti amplificate. Gli appuntamenti del progetto Cross Cities sono promossi dall’Associazione Blu’S che, dopo 22 anni di attivitàe con l’ingresso di altri soci, a settembre 2022 si è trasformata in APS. La parte iniziale dell’anno 2023 è stata dedicata alla progettazione e ri-organizzazione necessari per rendere operativa la neonata APS, numerosi i progetti in cantiere.