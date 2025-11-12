Torna l’evento più atteso. La terza edizione del Presepe Vivente

Torna l’evento più atteso dell’anno a Cervino.

Dopo il grandissimo successo delle prime due edizioni, che hanno richiamato migliaia di visitatori da tutta la Campania, il Presepe Vivente di Cervino torna nel 2025 con la sua terza edizione, in programma sabato 27 dicembre 2025, dalle ore 18:00 alle 22:00.

Oltre 250 attori e figuranti animeranno le antiche vie del borgo di Cervino, trasformandolo in una suggestiva Betlemme d’altri tempi. Tra scene bibliche, antichi mestieri, suoni, profumi e sapori locali, i visitatori vivranno un’esperienza immersiva che unisce fede, arte e tradizione, in un percorso capace di emozionare grandi e piccoli.

Non mancheranno ospiti e volti noti del mondo dello spettacolo, che arricchiranno ulteriormente la manifestazione, rendendola un appuntamento imperdibile del Natale 2025.

L’evento nasce dal partenariato tra il Comune di Cervino e l’Associazione CERMES for Arte e Cultura, che ne cura la direzione artistica. Una collaborazione che si conferma fondamentale per la valorizzazione del territorio e la promozione di eventi culturali di grande qualità.

Il Sindaco Giuseppe Vinciguerra, insieme al Consigliere alla Cultura e agli Eventi Rosalinda Razzano, e a tutta l’amministrazione dichiara:

“Il presepe è il modo con cui cervino apre le sue porte al mondo, abbinando la suggestione del natale alla migliore tradizione partenopea.

ma soprattutto con la mission di riportare alla memoria tutte le bellezze e i valori della tradizione contadina cervinese e Suessolana dei mestieri, dell’arte e del patrimonio oleario ed enogastronomico.

Abbiamo investito in un’organizzazione capillare, dal percorso agli stand fino alla

logistica, per garantire ai visitatori un’accoglienza efficace, fluida e rispettosa del nostro borgo.”

Il Presidente dell’Associazione CERMES, Enzo Razzano, aggiunge:

“Anche quest’anno, con entusiasmo, porteremo in scena l’evento più importante dell’anno: un appuntamento che unisce grandi e piccini, colorando il Natale in modo autentico. Tante le novità che presenteremo in questa edizione: un percorso emozionante che, attraverso il tempo e la tradizione, saprà far rivivere il Natale 2025 nel modo più suggestivo e vero. L’associazione Cermes è pronta a stupire tutti i visitatori di questo evento unico e imperdibile, abbiamo lavorato affinché il Presepe Vivente non fosse solo una rievocazione, ma un percorso

narrativo capace di coinvolgere il pubblico attraverso scenografie, musiche e atmosfere di forte

impatto.”

In quest’ottica, il Comune di Cervino ha predisposto un sistema di accoglienza potenziato che prevede un’ampia area parcheggio gratuita situata all’ingresso del paese, collegata al centro

storico da un servizio navetta continuo pensato per semplificare il flusso dei visitatori e ridurre l’impatto sul tessuto urbano. Una scelta che punta a migliorare la fruibilità dell’evento e a

preservare l’integrità dello scenario storico.

Il Presepe Vivente di Cervino si conferma così come una delle manifestazioni natalizie più attese della provincia, capace di coniugare spiritualità, arte e comunità, e di far rivivere la magia del Natale nel cuore del borgo.