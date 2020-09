Torna l’incubo sciopero degli spazzini a Maddaloni

“Tutto cambia affinchè nulla cambi” , è proprio il caso di dirlo. Non è ancora finito il tira e molla tra la Buttol Srl, azienda che gestisce la raccolta rifiuti in città, e gli operatori ecologici. Questi ultimi sono pronti a creare nuovi disagi con un altro sciopero. Le richieste ormai sono arcinote: buoni pasto, carenza di personale, mancanza di dispositivi di protezione adeguati per lavorare in sicurezza. E tanto altro ancora.

Venerdì 02 ottobre è stato organizzato un ennesimo tavolo. Riusciranno a trovare l’accordo o sabato i maddalonesi si sveglieranno tra i cumuli di rifiuti? La telenovela continua e noi continuiamo a raccontarvela.