Torna Mostra Scambio Caserta: la V Edizione è un omaggio alle Forze dell’Ordine 

Sabato 25, dalle ore 8:30 alle ore 18:00 e domenica 26 novembre, dalle ore 8:30 alle ore 17:00, presso il Polo Fieristico A1Expò, torna Mostra Scambio. Giunta alla quinta edizione, l’evento si rivolge agli appassionati di auto e moto d’epoca con un’ampia esposizione di veicoli, biciclette, ricambi, accessori, modellini, testi di manualistica, editoria di settore e tanto altro, tutto rigorosamente d’epoca.

Mostra Scambio Caserta si ripropone come un affascinante viaggio nel passato attraverso i veicoli che hanno scritto la storia motoristica nazionale ed internazionale. Un evento che mira concretamente ad essere punto di riferimento per tutti gli appassionati del centro-sud Italia.

Tanti gli espositori e visitatori intervenuti nelle precedenti edizioni con numeri degni di nota e sempre più in crescita. L’ultima edizione ha annoverato una presenza di oltre 160 espositori ed oltre 8.000 visitatori tra collezionisti, restauratori, professionisti del settore ed appassionati.

L’evento ha luogo presso il Polo Fieristico A1Expò in un’area espositiva di circa 10.000 metri quadri al coperto. La struttura, tra le più innovative del Centro Sud Italia, offre inoltre un’ampia gamma di servizi come ad esempio parcheggi, area camper ed un’ampia area food con prodotti locali a km zero.

Tanti i club che saranno presenti: FMI (Federazione Motociclistica Italiana), Vespa Club d’Italia, Fiat 500 Club Italia, Moto Club 0032 Santa Maria Capua Vetere, CAMEC, Amici della Stella, Club gli Amici di Maddaloni Auto e Moto d’Epoca, ACAMDE.

Gli iscritti dei suddetti club potranno beneficiare del ticket ridotto al prezzo di €5,00 anziché €8,00 previo esibizione della tessera associativa in corso di validità.

Fiore all’occhiello dell’evento è senza dubbio la presenza del museo dell’auto che per questa edizione è stato affidato al club Alfisti in Pattuglia.

“Il Club Alfisti in Pattuglia Onlus – dichiara il Presidente, Fabrizio Carriere – è orgoglioso di partecipare alla V Edizione di Mostra Scambio Caserta. Per la sua prima apparizione in terra campana, dalla Puglia giungeranno alcune iconiche e meravigliose Alfa Romeo in livrea Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, appartenute alle Forze dell’Ordine sin dagli anni Sessanta. Regina della kermesse sarà una Giulia Polizia in livrea grigioverde dalla tenera età di 57 anni, tuttora marciante e completissima dei suoi equipaggiamenti militari perfettamente funzionanti. L’occasione di essere presenti in fiera, punto di vero riferimento degli appassionati del collezionismo di mezzi d’epoca, ci è particolarmente gradita per presentare in anteprima nazionale il calendario del club 2024 realizzato per fini benefici”.

Restando in tema “Made in Italy”, a portare in alto il tricolore italiano, non può mancare la presenza del Vespa Club d’Italia”.

“In pochi anni la Mostra Scambio di Caserta – dichiara il Presidente del Club, Roberto Leardi – è diventata un faro per il sud Italia e non solo, per quanto riguarda il collezionismo auto, moto e ricambi rappresentando un evento culturale di rifermento importante nell’ambito motoristico storico italiano”.

Ed a proposito di italianità e spirito patriottico, tra i punti fermi di Mostra Scambio, il Fiat 500 Club Italia presieduto dal fiduciario per il coordinamento di Caserta, Domenico Filippella.

“Dopo il grande successo ottenuto dal nostro club al Milano AutoClassica e successivamente al Salone di Auto e Moto d’Epoca di Bologna, il Presidente Maurizio Giraldi ha concesso nuovamente il Patrocinio a Mostra Scambio Caserta, segnale di grande attenzione verso tutto il territorio nazionale, in particolar modo nei confronti della città della Reggia dove torniamo con grande piacere e con nuove motivazioni. In esposizione porteremo alcuni esemplari di Fiat 500 prodotti dal 57’ al 77’. Il nostro rapporto di partenariato e sinergia con l’A1Expò va avanti in maniera sempre più incisiva, accomunati dalla stessa passione e caparbietà; infatti, grazie anche e a questo idillio, Caserta sta diventando, in maniera incontrovertibile, un punto di riferimento per tutti gli appassionati e amatori”.

“Anche quest’anno – afferma il Presidente dell’A1Expò, dott. Antimo Caturano – abbiamo fatto un gran lavoro andando a puntellare la presenza espositiva e incrementando ogni tematica area tematica dell’evento. Inoltre, registriamo una crescita ed un interessamento notevole da parte di tanti nuovi club ed espositori provenienti da diverse parti d’Italia e questo a testimonianza che l’obiettivo di diventare punto di riferimento per tutti gli appassionati del centro-sud è sempre più vicino”.