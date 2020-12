Tornano i tifosi in alcuni stadi della Premier League

Bentornati tifosi, ieri pomeriggio durante alcune gare di Premier League si è vista una riapertura parziale degli stadi inglesi. Certo parlare di normalità è fuori luogo, ma ieri pomeriggio nelle cinque gare dove si è potuto tornare allo stadio, anche quei pochi tifosi( 2000 mila per ogni stadio) il loro valore e rumore si è fatto parecchio sentire, un calore che ci è mancato in questi tanti mesi con le gare senza spettatori.West Ham-Manchester, Chelsea-Leeds, Tottenham-Arsenal e Liverpool-Wolverhampton sono queste le gare che è stato permesso il ritorno dei tifosi. Il criterio scelto è stato quelle di divedere le squadre in due zone, quelle in zona due potranno far arrivare fino ad un massimo di 2 mila spettatori a gara, mentre chi purtroppo è ancora nella zona 3 dovrà aspettare di scendere alla seconda.