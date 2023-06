Torneo Nazionale di Matera. Trionfo per i campioncini della scuola calcio Athena Calcio ASD

Straordinario successo per i campioncini della scuola calcio Athena Calcio ASD Cancello ed Arnone che hanno fatto incetta di successi nel torneo nazionale di Matera. Sono, infatti, risultati primi nella categoria 2010 e 2015 e secondi in quelle 2013 e 2016 mettendo in mostra tanti talenti interessanti. “Complimenti alla società e ai nostri ragazzi che hanno portato in alto il nome di Cancello ed Arnone distinguendosi in una competizione nazionale. Il nostro plauso va ai mister Roncone, Fulco, Cirillo, al direttore Campaniello, al presidente e responsabile tecnico Cirillo, al presidente onorario Autieri e ai dirigenti Orsola Luongo e Teresa Dambrosca – ha evidenziato il consigliere Gabriele Di Vuolo – come amministratore siamo vicini alla società e a tutti coloro sono impegnati nella promozione dello sport. Riteniamo infatti che lo sport sia occasione di crescita sociale e culturale di una comunità come la nostra. È per questo che come amministrazione in questi anni abbiamo lavorato per la realizzazione e il potenziamento di impianti funzionali alla nostra comunità.