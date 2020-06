Toscano già pronto per la B

Sono passati pochi giorni dal ufficialità della promozione in serie b della Reggina, il tecnico toscano però è già proiettato verso la prossima stagione che potrebbe vedere la squadra amaranto tra le grandi candidate al salto di categoria. Queste le parole di mister Toscano ai colleghi di stretto web: L’unico neo è non aver finito il campionato davanti al nostro pubblico. Il traguardo della Serie B comunque è assolutamente meritato. Dare dieci punti al Bari – spiega – con la differenza reti non è cosa di tutti i giorni. Il Bari, come altre squadre, ha reso il nostro girone molto competitivo. Abbiamo fatti grandi numeri e ce ne accorgeremo tra qualche giorno. E questo gruppo lo ricorderò per tutta la vita”. Il mister inoltre si è proiettato già alla prossima stagione:” La Serie B è diversa. Vogliamo arrivare pronti ad un campionato differente, estenuante. Vorremmo commettere meno errori, anche vincendo li abbiamo commessi. E c’è tutta l’intenzione di alimentare tutto l’entusiasmo del presidente. Comunque sono realista, pratico ed equilibrato. Gli obiettivi si costruiscono piano piano. Porre degli obiettivi adesso mi sembra azzardato”.