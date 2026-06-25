Tra poco alle ore 21 in Piazza Carità la XVII edizione di “Allegro, Marcianise in Jazz”

Tutto pronto per la XVII edizione del festival “Allegro, Marcianise in Jazz”, kermesse organizzata ed ideata dall’Associazione Majeutica che si avvale della direzione artistica del M° Domenico Birnardo, stasera in Piazza Carità ci sarà il concerto di Roy Paci che è l’artista scelto per questo 2026. L’Associazione Majeutica radicata sul territorio di Marcianise dal dicembre del 2000 continua a promuovere cultura sul territorio ed anche quest’anno propone un concerto di alto spessore musicale con il noto trombettista, compositore e cantante siciliano che proporrà lo spettacolo “Roy Paci in Jazz”. Paci (voce e tromba) sarà accompagnato sul palco da un formidabile quartetto composto da Roberto de Nittis al pianoforte, Gaspare Palazzolo al sax, Marco Gaudio al contrabbasso, Paolo Vicari alla batteria. Piazza Carità a Marcianise al terzo anno consecutivo location della kermesse, dopo aver ospitato già nomi altisonanti come Serena Brancale con il suo “Baccalà on Tour” nel 2024 e Karima con “Canta Autori” la scorsa edizione. Alle ore 21 e con ingresso gratuito si potrà assistere allo spettacolo dell’artista che quest’anno è stato anche ospite nella serata cover a Sanremo di Samurai Jay con Belen Rodriguez. Nato ad Augusta, in provincia di Siracusa, nel 1969, comincia a suonare il pianoforte fin da piccolo e approda alla tromba all’età di 10 anni, quando si unisce alla banda del suo paese. Poi esperienze in Sud America dove suona in Argentina, in Uruguay e Brasile. Successivamente, fa tappa in Senegal poi rientra in Italia. Paci fonda la Roy Paci & Aretuska, progetto in cui il trombettista si circonda di giovani talenti siciliani. Nel 2003 Paci riceve il Premio Carosone, nel frattempo con Aretuska continuano a esibirsi in Italia, Spagna (Sevilla Festival), Ungheria (Sziget Festival) e Belgio (Fiesta Mundial). Nel giugno 2007, dopo tre album, la band finisce SuoNoGlobal, un disco in cui Paci raccoglie le sue esperienze negli anni come trombettista, collaboratore e arrangiatore. In questo album sono presenti alcune tracce di rilievo come “Toda joia toda beleza”, duetto con Manu Chao; È meglio la vecchiaia, con Erriquez della Bandabardò; Giramundo, con “Pau” dei Negrita; Tango Mambo Jambo, con i Cor Veleno; Siente ammè, con Raiz e Mezzogiorno di fuoco, che vede la partecipazione di Caparezza e dei Sud Sound System. Il successo del singolo Toda joia toda beleza permette al gruppo di acquisire notorietà, partecipando successivamente come ospite al Festivalbar di quello stesso anno, all’Arena di Verona. Nel corso della sua carriera, lunga più di 25 anni, Paci ha collaborato con artisti italiani come Vinicio Capossela, Mau Mau, Negrita, Piero Pelù, Samuele Bersani, Luca Barbarossa, Teresa De Sio, Bluebeaters, Linea 77, Giorgio Conte, Nicola Arigliano, Cesare Basile, 99 Posse, Subsonica, Marlene Kuntz, Frankie hi-nrg mc, Carlo Actis Dato e Daniele Silvestri, e stranieri quali Gogol Bordello, Macaco, Manu Chao, Mike Patton, Eric Mingus, Sean Bergin, Ned Rothenberg, Amy Denio, Walter Weibous, Flying Luttembachers, Han Bennink, John Edwards, New York Ska Jazz Ensemble, Zap Mama, Trilok Gurtu e Tony Levin. Nel 2018 partecipa al Festival di Sanremo di quell’anno con il brano “Adesso”, interpretato in coppia con Diodato. Successivamente Paci pubblica il singolo “Salvagente”, in duetto con Willie Peyote. Nel 2023 partecipa a Una voce per San Marino con il brano “Tromba”. Nel 2026 torna ad esibirsi a Zelig in occasione dei trent’anni del programma. Ha partecipato a numerosi show televisivi, Roy Paci è stato ospite fisso del programma di LA7 Markette di Piero Chiambretti, ma è soprattutto grazie alla sua presenza fissa insieme ai suoi Aretuska su Canale 5 a Zelig che è diventato familiare al pubblico. Anche la sigla del programma è stata affidata a due singoli di Paci: Viva La Vida nel 2006 e Toda joia toda beleza nel 2007. Nel 2008 Defendemos la Alegria, oltre che il motto di Zelig, diventa anche la sigla del programma, ad opera sua e della sua band. Dal 29 settembre 2011 partecipa come giudice al talent show di Rai 2 Star Academy. Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2019 partecipa con i Negrita e Enrico Ruggeri nella loro canzone, nella puntata che è dedicata ai duetti. Nel 2025 fa un cameo in Il ballo dei diavoli, terzo episodio della quarta stagione della serie TV Màkari, interpretando il proprietario di un chiringuito. I brani dell’artista sono stati usati spesso come colonne sonore per il cinema. Una delle più popolari è probabilmente la cover di Bésame mucho incisa per il film Il paradiso all’improvviso di Leonardo Pieraccioni. Due brani del disco Passione della Banda Ionica entrano a far parte delle musiche del film La ragazza sul ponte di Patrice Leconte, mentre Toda joia toda beleza viene scelta come colonna sonora del film di Natale di Christian De Sica Natale in crociera. Nel 2005, grazie alle musiche composte per il film La febbre di Alessandro D’Alatri, Roy Paci vince il prestigioso Nastro d’argento e riceve una nomination come “miglior musicista” per il David di Donatello. Un artista a 360 gradi per la XVII edizione de “Allegro, Marcianise in Jazz”, festival che gode del patrocinio morale anche della Regione Campania quest’anno oltre che della Provincia di Caserta e del Comune di Marcianise. Il direttore artistico Birnardo ha assicurato al festival un altro artista di fama internazionale tenendo sempre alta l’asticella della qualità dopo aver già ospitato artisti del calibro di Fabrizio Bosso (con Julian Oliver Mazzariello e i Latin Mood), Stefano Di Battista & Nicky Nicolai, Nello Salza la tromba del cinema italiano, Andrea Tofanelli, Andrea Giuffredi, Flavio Boltro, il compianto Aldo Bassi, i Dirty Six e Simona De Rosa oltre alle già citate Brancale e Karima ed il grande pianista Enrico Fagnoni. Appuntamento da non perdere vista la rarità dell’evento e l’ingesso gratuito che propone sempre Majeutica anche perché ci sarà la possibilità di godersi al meglio la serata con alcuni truck del food & beverage che saranno presenti in Piazza Carità e che proporranno sia dolce che salato e delle ottime birre artigianali, seguendo le pagine social dell’evento si potranno avere tutte le notizie utili in merito anche a parcheggi dedicati per l’evento.

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