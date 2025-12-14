“Tracce d’Autunno, Luci d’Inverno”. Il calendario degli eventi natalizi

La luce, la musica, le tradizioni e la gioia del Natale tornano protagoniste nei Comuni di Carinaro, Macerata Campania, Recale e San Nicola la Strada, che presentano i rispettivi programmi di iniziative pensate per valorizzare il territorio e riunire le comunità in un clima di festa.

Gli eventi rientrano tutti nel progetto “Tracce d’Autunno, Luci d’Inverno”, finanziato dalla Regione Campania attraverso l’Accordo per la Coesione – Delibera CIPESS n.70/2024, e rappresentano un percorso culturale che unisce tradizione, creatività, e identità urbana, un’esperienza condivisa tra cittadini, artisti e turisti.

LA MAGIA DEL NATALE CARINARESE

A Carinaro gli eventi natalizi hanno preso il via lunedì 8 dicembre in un’atmosfera incantata che ha animato via Trieste con la Banda dei Babbi Natale ed ha preannunciato l’accensione dell’albero di Natale in piazza Trieste dando ufficialmente il via alle festività

Domenica 14 a partire dalle 09.30 il Villaggio di Babbo Natale – sempre in via Trieste – è pronto a trasformare il centro cittadino in uno spazio di gioco e creatività per i più piccoli con la casa di Babbo Natale gonfiabile, elfi, zucchero filato, trucca bimbi e manipolazione di palloncini. Alle 11.00 ed alle 13.00 due spettacoli di bolle e magia arricchiranno la giornata sottolineando, ancor di più, l’atmosfera di fiaba.

Domenica 21, alle ore 19.30, il centro cittadino si anima con l’intensità e il calore di uno spettacolo dedicato al gospel mentre domenica 28 dicembre, dalle 10.00 alle 13.00, i bambini tornano protagonisti di una mattinata pensata per regalare leggerezza e meraviglia con popcorn, zucchero filato, trucca bimbi e manipolazione di palloncini.

Il 30 dicembre, infine, Carinaro saluta simbolicamente l’anno che si chiude con un evento carico di atmosfera e di modernità: dalle 18.00 alle 20.00 via Trieste ospita uno spettacolo musicale con dj set e vocalist, arricchito dalla presenza scenografica di due farfalle luminose.

IL NATALE A RECALE

Recale propone un calendario di iniziative che unisce musica, solidarietà, tradizione e partecipazione civica. Dopo l’accensione dell’albero in piazza Matteotti, il concerto della Tsunami Band e l’animazione per bambini dell’8 dicembre, gli eventi proseguiranno mercoledì 17 dicembre in piazza Nubifero con il Villaggio di Babbo Natale e l’iniziativa “Dona un dono”, che vede protagonisti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Recale in collaborazione con la Pro Loco “Nuova Recale”, in un’esperienza che unisce creatività e solidarietà.

Giovedì 18 dicembre, invece, l’Amministrazione Comunale, don Antonio Coscia e le associazioni del territorio porteranno gli auguri agli ospiti delle residenze per anziani, un appuntamento che ribadisce il valore della cura e dell’attenzione verso le persone più fragili.

Sabato 20 le vie di via Municipio e via Salvatore si trasformeranno in un suggestivo percorso di luce grazie alla rappresentazione “Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia”, arricchita dall’esposizione di antichi mestieri a cura della Parrocchia Santa Maria Assunta e Santissimo Salvatore, un intreccio tra tradizione, spiritualità e memoria collettiva. La magia natalizia continuerà il 24 dicembre, quando la Street Band dei Babbi Natale attraverserà il paese portando musica e allegria nelle strade, creando un’atmosfera festosa nelle ore che precedono la vigilia.

Il calendario si concluderà il 27 dicembre nella Sala Consiliare, con gli eventi “Benvenati” & “Arte in Mostra”, accompagnati da interventi musicali e curati dalla Pro Loco “Nuova Recale”.

IL NATALE A SAN NICOLA LA STRADA

Dopo gli eventi del 5, 6 e 7 dicembre – accensione delle luci e dell’albero di Natale, la tradizionale “Lummenèra e Santu Nicola”, ed il raduno di auto e moto d’epoca – il programma del Natale a San Nicola la Strada proseguirà a partire da sabato 13 dicembre in cui la villa comunale Tina Anselmi accoglierà, dalle 10.00 alle 13.00 una mattinata interamente destinata all’animazione natalizia per bambini, alla quale seguirà, il giorno successivo, un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli dalle 10.00 alle 13.00 in largo Rotonda ed il concerto del coro gospel alle 11.00 nella Chiesa di Santa Maria della Pietà.

Il 21 dicembre Piazza Parrocchia diventerà il punto di partenza, dalle 10.00 alle 13.00 del trenino di Babbo Natale, che attraverserà le strade della città nelle ore mattutine, mentre nel pomeriggio alle 18.00 la Chiesa di Santa Maria degli Angeli ospiterà il concerto di Natale della Yamaha Music School.

Le iniziative proseguiranno il 23 dicembre alla villa comunale Tina Anselmi con un’altra mattinata di animazione, dalle 10.00 alle 13.00, a cui farà seguito, il 24 dicembre, il Villaggio di Babbo Natale nello stesso scenario urbano e negli stessi orari.

Il 28 dicembre il Trenino di Babbo Natale tornerà in Piazza Parrocchia per un ulteriore percorso dedicato ai più piccoli, mentre dal 27 al 30 dicembre il Salone Borbonico ospiterà la mostra di arte contemporanea con opere dell’artista Dario Saetta. Il 29 dicembre, sempre nel Salone Borbonico, l’Associazione Nostra Signora di Lourdes di San Nicola la Strada proporrà l’evento musicale “Canti…Amo il Natale”.

Il calendario si chiuderà il 31 dicembre, dalle 10.00 alle 13.00, con una mattinata di festa tra piazza Parrocchia e Largo Rotonda, dove l’animazione dedicata ai bambini accompagnerà la comunità verso gli ultimi istanti dell’anno con un clima di gioia e condivisione.

LA CASA DI BABBO NATALE A MACERATA CAMPANIA

Domenica 14 un pomeriggio di magia, sorrisi e divertimento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Sabato, a partire dalle ore 16.30, piazza De Gasperi ospiterà la Casa di Babbo Natale, pensata per accogliere bambini e adulti in un’atmosfera ricca di calore e fantasia.

All’interno della Casa di Babbo Natale sarà possibile incontrare Babbo Natale in persona, pronto a salutare i bambini, ascoltare i loro desideri e regalare momenti speciali da custodire nel cuore. Ad animare il pomeriggio ci saranno anche gli Elfi, che coinvolgeranno i più piccoli in laboratori creativi dedicati al gioco e alla manualità, stimolando la fantasia attraverso attività pensate appositamente per loro.

Non mancheranno momenti di dolcezza e divertimento grazie allo zucchero filato, alle postazioni di trucca bimbi e alle animazioni con la manipolazione di palloncini, che renderanno la piazza un vero e proprio spazio di festa e condivisione.