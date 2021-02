Tracollo Napoli a Genova, doppio Pandev stende gli azzurri

Si è giocato al Marassi di Genova uno degli anticipi della Serie A Tim, Il Genoa la squadra rossoblù ha battuto il Napoli di Rino Gattuso per 2-1.

Ecco quanto accaduto nel match: buona la partenza lanciata del Napoli che, con Insigne e Lozano, vanno vicino al gol, impensierendo Mattia Perin, portiere dei grifoni. Ma al primo affondo è proprio il Genoa a passare: grave errore in disimpegno della retroguardia azzurra, ne approfitta Pandev che si invola a tu per tu con Ospina e lo batte. Il Napoli prova a reagire, si riversa nella metà campo genoana. La squadra di Ballardini non concede nulla se non qualche conclusione dalla distanza. Petagna ci prova ma colpisce la traversa, ma il Genoa trova la marcatura numero due con Pandev, cinico a raddoppiare dopo una palla recuperata e servita al macedone da Zajc. Nei minuti finali del primo tempo, la formazione di Gattuso continua a premere ma non riesce a trovare varchi liberi.

Inizia il secondo tempo, nella ripresa l’allenatore azzurro del Napoli prova a mischiare le carte in tavola inserendo anche Insigne ed Osimhen. E’ proprio l’attaccante nigeriano al 64′ ad avere sui piedi la palla del 2-1, ma la spreca cestinando l’occasione, dopo una bella discesa di Di Lorenzo sulla destra. Una manciata di minuti più tardi, invece, è provvidenziale un super intervento di Perin a deviare in corner un destro di Demme diretto sotto la traversa. La pressione partenopea continua anche nel finale, Insigne colpisce un palo e poi ci pensa Politano ad accorciare le distanze riaccendendo le speranze dei suoi. Gli ultimi assalti finali del Napoli però non vanno a segno finisce così con il punteggio di 2-1 per il Genoa.