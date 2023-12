Traffico in tilt su A1 in prossimità casello di Capua

Lunghe file di tre chilometri e traffico in tilt sull’Autostrada A1 tra il casello S. Maria Capua Vetere e Capua in direzione Roma per incidente grave tra un camion e un bus. La situazione ha richiesto l’intervento tempestivo delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Rallentamenti significativi e disagi per gli automobilisti presenti sulla tratta interessata. Gli automobilisti sono obbligati a procedere a passo d’uomo, con ritardi nelle tempistiche di percorrenza. Le autorità stanno adottato tutti i provvedimenti necessari per ripristinare la viabilità.