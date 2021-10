Traffico paralizzato da stamane. Ambulanza rimane bloccata

Maddaloni/ San Marco Evangelista. Il traffico degli ultimi tempi è davvero ormai fuori controllo e completamente ingestibile. Purtroppo questo problema non solo si verifica all’interno della città di Maddaloni dove soprattutto in alcuni orari e con il cattivo tempo la circolazione si blocca per tempi lunghissimi, ma anche alle porte della città.

Le foto che riportiamo si riferiscono alla situazione che si è creata stamattina nei pressi dell’ingresso verso Caserta sud.

A causa della manutenzione dei ponti la circolazione si è letteralmente paralizzata.persino l’ambulanza è rimasta bloccata.non ci sono controlli non ci sono pattugliamenti non c’è gestione del traffico veicolare da nessuno.

E gli automobilisti si trovano in balia di queste situazioni senza potersi districare e ovviamente con i conseguenti disagi inconvenienti e ritardi per raggiungere appuntamenti e posti di lavoro. Una situazione tanto assurda quanto inspiegabile per le modalità con cui viene gestita.

Pubblicità elettorale