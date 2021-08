Tragedia a C. Volturno choc a mare, muore per salvare il figlio, aggiornamento

C. Volturno – Avevamo scritto qualche giorno fa di alcuni bagnanti in difficoltà a mare avvenuti al confine del casertano tra C. Volturno ed Ischitella durante il periodo di ferragosto lungo quello che è il litorale domizio.

Purtroppo per un uomo di anni 62 di Cardito non c’è stato nulla da fare, forse il mare agitato o un malore sono stati fatali e che ha messo in difficoltà anche alcuni dei soccorritori, che hanno cercato il salvataggio, nulla da fare per lui nonostante l’allerta ai soccorsi che non hanno potuto far nulla.

Michele il suo nome – ha perso la vita nella giornata di ieri per salvare il figlio disabile dall’annegamento. Scene strazianti quelle a cui hanno assistito i bagnanti sulla spiaggia di Ischitella. L’uomo si sarebbe gettato in acqua per provare ad aiutare il figlio, che in quel momento era in pericolo. Lo sforzo, purtroppo, è però costato caro al cuore del 62enne,

Giova precisare sempre per quel che concerne la giornata abbastanza movimentata che anche un ragazzo più giovane di anni 25 che era stato segnalato disperso, forse nella confusione e nel marasma generale, non è stato ritrovato pertanto si ritiene che la segnalazione per quel che riguarda questo presunto disperso risulta essere erronea