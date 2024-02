Tragedia a Napoli – Uomo uccide la moglie, spara dal balcone e poi si toglie la vita

Dopo una trattativa in corso da stamane con la Polizia, Raffaele Pinto si è tolto la vita dopo aver ucciso sua moglie, Eva Kaminsha, con colpi di arma da fuoco. È quanto appena accaduto a San Giovanni a Teduccio (NA) in via Raffaele Testa, dove questa mattina un uomo ha sparato dal suo balcone ripetendo più volte di aver ucciso la moglie, per poi barricarsi in casa. La Polizia è prontamente intervenuta impedendo il traffico e il passaggio dei pedoni, ma non era ancora riuscita ad entrare nell’abitazione. Dopo improvvisi attimi di silenzio, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento trovando il cadavere della donna e l’uomo già senza vita. La coppia aveva tre figli, due dei quali a scuola e un terzo in gita scolastica.