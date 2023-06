Ieri mattina, una donna di 48 anni, Luigia Capece, per gli amici Gina, è stata trovata morta nella sua abitazione, in via Michelangelo a Santamaria Capua Vetere.

Dalle prime ricostruzioni, non si esclude l’ipotesi del gesto estremo, e probabilmente l’impiccagione.

La donna lascia due figli

L’ autorità giudiziaria ha disposto la liberazione della salma, restituita ai familiari per il rito funebre che sarà celebrato quest’oggi nella chiesa di San Vitaliano a Santa Maria Capua Vetere.