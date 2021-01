SESSA AURUNCA – Mercoledì pomeriggio, un noto imprenditore agricolo di 63 anni è rimasto vittima di un incidente con il proprio trattore. Il 63enne era a bordo del pesante mezzo quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto schiacciato ed ha perso la vita. Sul posto sono giunti i medici del 118 e le forze dell’ordine, ma i soccorsi sono stati inutili.