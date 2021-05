Tragedia: cade dal balcone e muore

Sant’Arpino – Una vera e propria tragedia, un uomo di circa 36 anni è stato ritrovato senza vita a Sant’Arpino ai confini del comune casertano. Il tutto è avvenuto in nottata lungo la via Martiri atellani, sono giunti sul luogo anche i soccorsi ma per lui nulla da fare.

L’uomo si chiamava Mario, era anche conosciuto in quello che è il suo quartiere, tuttavia, non si esclude l’eventuale ipotesi suicidio, sono state raccolte alcune testimonianze da parte dei carabinieri che possano cercare di far risalire ad un eventuale insano gesto da parte dell’uomo che è stato ritrovato senza via lungo la strada