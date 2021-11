Tragedia di San Felice a Cancello. Morta anche la signora Giuseppina

San Felice a Cancello. La signora Giuseppina, salvata ieri dalle macerie del crollo della sua villetta, in seguito all’esplosione per una fuga di gas, era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Caserta e trasferita in serata al Cardarelli di Napoli.

La donna, di settantaquattro anni, aveva riportato fratture e contusioni, oltre a gravi ustioni, che impiegavano più del 70% del suo corpo e, durante la notte, si è spenta, ricongiungendosi al marito, estratto già privo di vita, dalle macerie, ieri sera.

Una grandissima tragedia, su cui si indaga ancora per comprendere le cause della fuga di gas