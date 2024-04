Tragedia di Suviana. Fissati i funerali di Vincenzo Garzillo

Tra le sette vittime dell’incidente di Suviana, alla centrale idroelettrica, un uomo originario di Presenzano, il 67enne Vincenzo Garzillo.

L’uomo, che e’ stato per anni dipendente della centrale Enel di Presenzano da un anno e mezzo era ormai in pensione.

Considerata la sua grande esperienza ed il suo alto profilo professionale aveva accettato ultimamente l’incarico di consulente all’interno dell’azienda nella quale aveva lavorato per molti anni.

L’incidente, che ha portato alla tragedia di Suviana, sarebbe originato dall’esplosione della turbina al piano interrato -8 dell’impianto dell’Enel Green Power, dove erano in corso dei lavori.

Le stanze, ubicate sotto il livello dell’acqua, in seguito all’esplosione sono state sommerse dall’acqua, causando la morte in questo modo di ben 7 persone tra le quali Vincenzo Garzillo, i cui funerali si terranno domani a Napoli all’interno della Chiesa di Santa Maria della Salute, in via Salvo D’Acquisto.

Una conta triste, quella delle morti bianche, ormai quotidiana alla quale non ci si dovrebbe mai abituare e che speriamo qualcuno inizi a porre una fine.