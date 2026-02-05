Tragedia in casa: quattro morti per monossido di carbonio

Quattro persone sono morte per intossicazione da monossido di carbonio in un’abitazione della frazione Rughi, nel comune di Porcari, in provincia di Lucca. La tragedia si è consumata nella serata di ieri all’interno di una casa privata. Secondo le prime informazioni, le vittime apparterrebbero allo stesso nucleo familiare. Al momento non sono state diffuse le generalità né l’età delle persone decedute.

Una quinta persona soccorsa in codice rosso

Una quinta persona è stata trovata viva all’interno dell’abitazione ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Cisanello, a Pisa. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita. Il rapido intervento dei soccorritori ha consentito il trasferimento immediato in una struttura specializzata.

Intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’abitazione e avviato le verifiche tecniche. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto. Tre militari dell’Arma, entrati inizialmente nella casa, avrebbero riportato una lieve intossicazione. Anche per loro si è reso necessario l’intervento sanitario.

Accertamenti in corso sulle cause

Le indagini sono ora finalizzate a individuare l’origine della fuga di monossido di carbonio. Tra le ipotesi al vaglio vi è un possibile malfunzionamento di un impianto di riscaldamento o di combustione. Gli accertamenti tecnici proseguiranno nelle prossime ore per chiarire con precisione la dinamica della tragedia. L’intera comunità locale è sotto shock per l’accaduto.

