Tragedia in centro. Muore un uomo

Maddaloni – Questa mattina, intorno alle 9.30, nella centralissima via Marconi, adiacente ad una delle piazze principali della città un uomo ha perso la vita probabilmente colpito da un infarto fulminante.

L’uomo, di circa 50 anni, di nazionalità polacca, a quanto pare viveva in uno dei bassi che si trovano in quella strada, locali per attività commerciali, talvolta adibiti ad abitazioni all’occorrenza. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per accertarsi che il decesso fosse avvenuto per cause naturali.