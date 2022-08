Tragedia in città. Noto gioielliere si toglie la vita

Maddaloni – Un caldo pomeriggio estivo è stato scosso da una terribile notizia che ha lasciato tutti senza parole. Lorenzo D’Alessandro, 71 anni, titolare di una storica gioielleria in città, ha deciso di mettere fine alla propria vita. Intorno alle 0re 14.00 si è lanciato dalla finestra del bagno della casa in cui viveva, in un parco di via Viviani. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimalo, ma non c’ è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato ed i Carabinieri.

La decisione estrema pare sia stata presa a seguito di notizie ricevute in merito alla salute della moglie, ricoverata in ospedale.

Lorenzo era un uomo mite e buono, conosciuto da tutti in città per la sua attività commerciale. Diversi anni fa aveva già perso un figlio in tenera età. Ora i problemi di salute della moglie. Stress che non sempre si metabolizzano nel modo giusto.

La notizia ci riempie di sconforto e tristezza. Le nostre condoglianze alla famiglia.