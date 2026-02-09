Tragedia in famiglia: padre e figlio trovati morti in casa

Padre e figlio, di 80 e 50 anni, sono stati trovati ieri senza vita nella loro abitazione a Messina. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. L’allarme è stato lanciato dal secondo figlio dell’anziano, residente fuori città, che da tempo non riusciva a contattarli. Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia per gli accertamenti di rito.

Prime verifiche e ipotesi

Dai primi esami effettuati non sarebbero emersi segni di violenza sui corpi. Non è stata rilevata nemmeno la presenza di gas o altre sostanze pericolose all’interno dell’abitazione. Le prime valutazioni farebbero propendere per cause naturali, ma ogni ipotesi resta al momento aperta.

Le condizioni di salute

Secondo quanto si apprende, entrambi avrebbero sofferto di problemi di salute. Il padre, ottantenne, era da tempo costretto a letto e necessitava di assistenza continua. Non è escluso che il decesso di uno dei due possa aver preceduto quello dell’altro, ma sarà l’autopsia a chiarire la sequenza degli eventi.

Accertamenti in corso

La Procura ha disposto l’esame autoptico su entrambi i corpi. L’obiettivo è stabilire con certezza le cause della morte e il momento esatto dei decessi. Le indagini proseguono per ricostruire le ultime ore di vita dei due uomini e verificare eventuali elementi utili al quadro complessivo.