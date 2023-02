Tragedia in via Carrarone. Uomo ferito dal camion

Maddaloni- Una vera e propria tragedia quella che si è verificata pochi minuti fa a Maddaloni in via Carrarone. Secondo testimonianze giunteci da persone sul luogo, un camion, transitando nella suddetta strada a velocità sostenuta, si è scontrato con un balcone di un’abitazione. Il rimorchio si è ribaltato investendo un uomo che si trovava a passare in strada. L’uomo, P.M., residente in un parco poco distante, è stato colpito alla testa ed i soccorsi sono intervenuti. Non sappiamo attualmente quali siano le sue condizioni. Anche alcune auto sono state colpite dall’impatto.