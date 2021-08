Tragedia in via Vico. Il comunicato di “ giovani per il cambiamento”

L’associazione Giovani Per Il Cambiamento, si stringe all’immenso dolore dei familiari e degli amici della giovane promessa del Pugilato, Gennaro Leone, ucciso a Caserta sabato sera con due coltellate, in una lite per futili motivi, almeno questo è il responso delle prime indagini dei Carabinieri. La comunità Casertana è addolorata, scossa, non si da pace. Non si può morire a 18 anni, non si può morire cosi. La città capoluogo vive da troppi anni in uno stato di abbandono.

Noi, da sempre impegnati sul territorio, ci sentiamo oltre che esprimere la massima solidarietà alla famiglia, di promuovere iniziative che educhino e spingano sempre più giovani ad una movida più sicura, controllata, che diverte e non rattrista, che regala sorrisi e non pianti e disperazione. Tutto questo proponendo iniziative come Caserta città sicura. Dobbiamo scrollarci da dosso questa drammatica vicenda. Non sarà facile, ma Caserta non può più restare in queste condizioni.