Tragedia nella frazione: ritrovato privo di vita anziano scomparso da giorni

Caserta. Mercoledì 11 Marzo si era allontanato dalla sua abitazione, al centro di Caserta, Angelo Niespolo, 80 anni, e, purtroppo, si sono concluse in maniera tragica le sue ricerche, quest’oggi, sabato 14 marzo, quando il suo corpo è stato ritrovato privo di vita, sospeso ad un albero di un giardino nei pressi di un ristorante lungo Via Comunale per Garzano, nella frazione di Garzano.

Il corpo è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco che erano impegnati proprio nelle ricerche dell’uomo, dopo l’attivazione da parte della Prefettura di Caserta del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse in seguito alla segnalazione della Stazione dei Carabinieri relativa al suo allontanamento.

Non sono noti i motivi del gesto, ma le indagini sono in corso e, al momento, nessuna pista viene esclusa.

Un dramma che ha scosso profondamente familiari ed amici della vittima, che speravano di poterlo riabbracciare presto, ma lascia sgomenta anche un’intera comunità, che si interroga e riflette su quanto dolore si celi nell’anima di ogni essere umano e quanto, talvolta, i macigni diventino tanto ingombranti da non riuscire più a reggerne il peso.