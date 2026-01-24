Tragedia nella mattinata: giovane insegnante decede dopo drammatico volo

Marcianise. Questa mattina, intorno alle 12, un giovane insegnante di 37 anni, Mario D’anna, ha perso la vita nel centro della Città, alla fine di via Musone, nel palazzo situato sopra la filiale del Monte dei Paschi di Siena.

L’uomo è precipitato da un’altezza considerevole di fronte agli occhi increduli di alcuni passanti, che hanno allertato immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti Ambulanza, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. Nonostante il tempestivo arrivo dei Sanitari del 118, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La caduta ha provocato ferite che si sono rivelate purtroppo fatali e il decesso è stato constatato sul posto.

Secondo le prime informazioni, non viene esclusa l’ipotesi di un gesto estremo.

L’uomo lascia figli e compagna, ed un’intera comunità nel dolore più profondo.