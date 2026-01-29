Tragedia sfiorata: crolla l’insegna di una concessionaria a causa del maltempo

Casapulla. Ieri, 28 Gennaio, intorno alle 19.30, si è sfiorata la tragedia in Via Nazionale Appia.

Il maltempo, annunciato dall’allerta meteo, con le violente grandinate improvvise, ha provocato il cedimento di parte della pesante insegna della Concessionaria Peugeot Minieri, dal Palazzo Cristofaro.

Per fortuna non si sono registrati feriti, ma il crollo, con un botto enorme, avvertito anche a distanza da diversi testimoni, ha provocato evidenti danni ad alcune auto in esposizione all’esterno dell’autosalone.



Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area, verificare la stabilità della struttura e accertare le cause del cedimento.