Tragedia sul lavoro. Cade dall’impalcatura e perde la vita

Capodrise. Ieri pomeriggio, domenica 13 dicembre, poco dopo le 16, un operaio di 59 anni, Mario Cantiello, residente a Santa Maria Capua Vetere è caduto da un’impalcatura del cantiere in cui stava lavorando, in una traversa della zona di via Retella, perdendo la vita.

La dinamica dei fatti non è ancora chiara e sulla tragedia stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Marcianise, giunti sul posto per effettuare i rilievi del caso.

L’area del cantiere in cui è avvenuto il drammatico volo è attualmente sotto sequestro.

Continuano purtroppo a ripetersi incidenti sul lavoro di questo genere e non ci sono parole per placare il dolore di chi vede i propri cari uscire per andare a lavoro e non tornare più.

Sentite condoglianze alla famiglia.