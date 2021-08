Tragedia sul litorale domizio malore dopo il salvataggio

Una vera e propria tragedia si è consumata sul litorale domizio nella giornata di domenica per cercar di essere più precisi ad Ischitella.

Un Uomo di anni 62, Michele si è tuffato in mare dopo aver visto il figlio in difficoltà nelle acque marine , il salvataggio con l’aiuto di qualche assistente bagnante è andato a buon fine per l’ uomo però di anni 62 però dopo il salvataggio purtroppo l’imprevisto, dopo quanto accaduto, ha avuto un malore con molta probabilità un arresto cardiaco gli è stato fatale, inutili i soccorsi pervenuti ed allertati che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.