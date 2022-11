Tragedia sul tratto autostradale Capua-Caianello

Tragico incidente avvenuto sul tratto autostradale, Capua – Caianello, il conducente di un camion a seguito di un violentissimo incidente ha perso la vita.

Infatti nel tratto autostradale tra i due Comuni con direzione nord (Milano), l’uomo alla guida del TIR per motivi e/o cause ancora in fase di accertamento a seguito di una sbandata ha cessato la propria corsa contro il muro di cemento che delimita le due corsie di marcia.

A seguito del forte impatto il conducente del tir è deceduto.

A seguito del tragico incidente dove sembra non siano state coinvolte anche altre autovetture, si è anche reso necessario la chiusura del tratto stradale tra Capua e Caianello per alcune ore.

Sul posto sarebbero intervenute anche delle volanti della Polizia Stradale per effettuare qualche rilievo, seguiranno eventuali aggiornamenti.