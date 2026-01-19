Tragedia sulla Provinciale: morti in incidente fratello e sorella

Il conducente, con altri quattro ragazzi a bordo di un Suv, mentre percorreva ieri una strada provinciale del barese, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L’auto è finita fuori carreggiata, ribaltandosi più volte prima di arrestarsi in un terreno adiacente. L’impatto è stato violentissimo: per due ragazzi non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso.

I feriti

A bordo del veicolo viaggiavano anche altri tre giovani. Sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferiti in ospedale. Le loro condizioni sono serie ma, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita. I medici li hanno sottoposti a esami approfonditi per escludere traumi interni. Le famiglie sono state immediatamente avvisate.

Una comunità sotto shock

I ragazzi deceduti erano molto conosciuti. “Erano inseparabili”, racconta chi li frequentava. Stavano spesso insieme, nella vita quotidiana come nei momenti di svago. La notizia ha scosso profondamente il loro paese d’originr. In poche ore i social si sono riempiti di messaggi di dolore e incredulità. Amici, conoscenti e semplici cittadini si stringono attorno alla famiglia.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Non si esclude l’alta velocità, ma saranno i rilievi tecnici a stabilire cosa sia realmente accaduto. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. La procura valuterà eventuali responsabilità. Due giovani vite spezzate all’improvviso. Un dolore che lascia senza parole e che riapre, ancora una volta, il tema della sicurezza sulle nostre strade.