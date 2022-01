Tragico incidente a Salerno. Il soccorritore è il fratello

Salerno. Non poteva cominciare in modo peggiore il 2022. Ieri, 1 gennaio 2022, in serata, infatti, un tragico incidente ha strappato alla vita due giovani, che viaggiavano in sella ad un Piaggio Beverly 250 a Pellezzano (Sa), Ilaria Bove di 15 anni e Nicholas Galluzzi di 18 anni, che guidava lo scooter.

Una terribile sorte per i due ragazzi, come, purtroppo, tante altre, se non fosse che in questo caso il destino ha voluto essere proprio cattivo. Quando sono giunti i soccorsi sul posto, il soccorritore di un’associazione di volontariato, ha dovuto fare i conti con la realtà: il corpo della quindicenne sull’asfalto era quello della sua sorellina. Su un altro scooter c’erano due amici delle vittime che, un istante dopo, sono caduti a terra anche loro ma senza gravi conseguenze.

Francesco Bove, soccorritore e fratello di una delle due vittime, ha eseguito una manovra fatta centinaia di altre volte, ma con un dolore ed una speranza diverse in questo caso, ed in in post dedicato su facebook alla sua sorellina esprime tutto il suo dolore:

“Nessun corso, nessuna esercitazione, nessuna simulazione sono in grado di preperarti per una cosa del genere.. Ironia della sorte, io penso (?)

Nessuna esperienza sul campo ti potrà preparare ad incrociare le mani sul torace del sangue del tuo sangue per iniziare a scaricare con tutta la forza, e con tutta la rabbia, che hai in corpo…

L’adrenalina prende il sopravvento, i secondi diventano minuti lunghissimi e interminabili mentre conti.. 1,2,3.. Fino a 30. Prendi fiato, cerchi di tenere il ritmo come ti hanno insegnato fra una compressione e l’altra… Ma ormai non c’è nulla da fare.

Ironia della sorte nessun protocollo, applicato a menadito su centinaia di interventi, potrà dirti che il sangue delle tue ginocchia rotte sull’asfalto freddo dovrà mischiarsi con quello di chi per te non è un paziente come gli altri…

Scusa Ilaria, ci ho provato.. Perdonami, ovunque tu sia.. 😞❤️

Non dovevi salirci su quel motorino, te l’ho detto mille volte, ero più contento quando mi rompevi che dovevo portarti a destra e a manca, ma almeno eri con me. Ormai il guaio l’hai combinato.. Uno dei tuoi tanti guai.. Ma questo non si può riparare.

Io ora sento solo freddo.

Ciao Picky, ti voglio bene ❤️

Il tuo fratellone 😭”

Dolori che già nessun genitore dovrebbe provare mai in vita sua, trovarsi poi a soccorrere qualcuno e scoprire che è tua sorella, lacera l’anima. Ci stringiamo al dolore della famiglia.