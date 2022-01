Tragico incidente, Angela 37 anni muore sul colpo

E’ Angela Saulino , 37 anni di Santa Maria Capua Vetere la donna che nella mattinata di oggi ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto a San Tammaro.

Angela , insegnava a Castel Volturno, ed era molto conosciuta per il suo impegno nel sociale. Era la presidente di un’ associazione- Urbe- che si occupa di sostegno per bambini autistici. La donna era alla guida della sua Kia Picanto quando di è scontrata violentemente contro un furgone. Per Angela non c’e’ stato niente da fare ed è morta sul colpo.

Per estrarre il corpo della sfortunata donna è stato necessario l’ intervento dei Vigili del Fuoco.