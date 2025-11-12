Tragico incidente con lo scooter: muore una ragazza di 17 anni, grave l’amica

Una ragazza di 17 anni ha perso la vita e un’altra coetanea è rimasta gravemente ferita in un drammatico incidente avvenuto nella tarda serata di martedì a Massa, in provincia di Massa Carrara. Le due giovani viaggiavano insieme a bordo di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate prima con un furgoncino e poi con un Suv nei pressi di un sottopasso.

Inutili i soccorsi per la conducente

L’impatto è stato violentissimo. La ragazza alla guida del mezzo è morta sul colpo, mentre l’amica che viaggiava con lei è stata trasportata d’urgenza all’ospedale in codice rosso. I medici le hanno diagnosticato un grave trauma cranico e la prognosi resta riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Indagini in corso e cordoglio della città

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Massa, dove le due ragazze sembra fossero molto conosciute. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta sequenza dei fatti e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, il pensiero della città va alle famiglie colpite da un dolore inimmaginabile.

(Foto IPA)