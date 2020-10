TRAGICO INCIDENTE NEL CASERTANO

Valle di Maddaloni (CE) – Nella nottata, incidente gravissimo questa notte nel comune di Valle di Maddaloni.

Un’auto, per la precisione una BMW, con tre ragazzi a bordo (due 24enni e un 23enne) si è ribaltata nei pressi di una rotonda.

Il ragazzo alla guida ha avuto la peggio, tanto da essere trasportato in rianimazione. Per il giovane che viaggiava al fianco del conducente un trauma cranico e una sospetta fattura del femore, mentre per il terzo passeggero solo qualche contusione.

Il conducente dell’auto è stato trasportato dall’unità rianimativa all’Opsedale San Pio di Benevento in codice rosso. Il secondo giovane, anch’egli in codice rosso, è stato trasportato dagli operatori del 118 di Limatola al Fatebenefratelli di Benevento, mentre il terzo passeggero nell’Ospedale di Sant’Agata de’ Goti.

Il trasferimento nelle strutture del Sannio si è reso necessario in quanto il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Caserta e quello dell’Ospedale di Maddaloni erano entrambi chiusi per sanificazione dei locali