Tragico incidente nelle campagne dell’Alto Casertano, anziano agricoltore perde la vita

Galluccio. Sulle cause che hanno portato al tragico incidente avvenuto nelle campagne dell’Alto Casertano, di cui è rimasto vittima P. C.,72 anni, indagano i Carabinieri della caserma di Mignano Monte Lungo.

Nella mattinata di ieri, l’uomo, agricoltore, è stato travolto dal trattore che stava guidando in un terreno di sua proprietà.

Svolgeva il suo lavoro nei campi, alla periferia del Comune di Galluccio, quando il mezzo agricolo si è ribaltato.

Nonostante l’arrivo in tempi rapidi dei soccorsi, allertati poco dopo, i medici del 118 non hanno potuto fare nulla per l’uomo che, per le ferite riportate, era già deceduto.