TRAGICO INCIDENTE PRESSO LIMATOLA

Violento e tragico incidente in Valle Caudina, precisamente a Limatola. Proprio davanti alla sede del Comune del centro in provincia di Benevento, una Mini Cooper ha perso il controllo, ribaltandosi e finendo fuori strada. Il boato è stato fragoroso, richiamando in strade parte della cittadinanza. Purtroppo nell’impatto ha perso la vita un giovane di Limatola non ancora maggiorenne, deceduto all’ospedale di Caserta nonostante i disperati tentativi dei medici di rianimarlo. Il bilancio, stando a una prima ricostruzione, racconta di altre due persone ferite: un 23enne di Sant’Agata de’Goti trasportato in gravi condizioni al San Pio e un giovane di Limatola trasportato al Fatebenefratelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Telese Terme, i carabinieri della stazione di Montesarchio e i sanitari del 118. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica del violento e mortale impatto.