Tragico incidente stradale alla vigilia della Pasqua/ quattro le vittime dello scontro frontale sulla Casilina

Resterà indelebile il dolore che alla vigilia della Pasqua ha visto quattro famiglie perdere i propri cari, tutti residenti nel comune di Mignano Montelungo (Ce) per un terribile incidente stradale lungo la Casilina nei pressi della rotatoria che conduce al centro di San Vittore del Lazio, nel sud della provincia di Frosinone, e in direzione San Pietro Infine, in provincia di Caserta. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’Ares 118, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri della Compagnia di Cassino per estrarre dalle lamiere accartocciate di due vetture, i corpi degli occupanti: quelli di Matteo Simone, Luigi Franzese e Carlo Romanelli – i tre ragazzi studiavano a Cassino – di età compresa fra i 18 e i 19 anni che viaggiavano su un’Alfa Romeo MiTo e di un uomo di 52 anni, Claudio Amato, alla guida di una Fiat Sedici. Di essi tre sono morti sul colpo dopo lo scontro frontale avvenuto intorno alle 20 di ieri, in cui sono rimaste coinvolte le due auto. Gravissime, invece, le condizioni dell’unico dei tre giovani ad essere sopravvissuto al violentissimo impatto a seguito del quale, però, per le ferite riportate, è poi deceduto all’ospedale ‘Santa Scolastica’ di Cassino dove era stato trasferito d’urgenza. Un epilogo che ha gettato nello sconforto più profondo le comunità di Mignano, Cassino e Cervaro velando di lacrime la notte appena trascorsa.