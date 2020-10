Tragico incidente sulla domiziana/due morti

C. Volturno – Tragico incidente sulla domiziana avvenuto alle prime luci dell’alba. Un ciclomotore ed un’autovettura sono entrati in collisione.

Sul ciclomotore viaggiavano due persone, extracomunitarie che sono state balzate via dal forte impatto

A bordo dell’auto che viaggiava lungo la Domiziana, invece, c’erano tre ragazzi italiani, condotti in ospedale per le ferite riportate.

Per le due vittime non c’è stato nulla da fare, sono decedute sul colpo. Sul posto sono giunti i medici del 118, gli agenti della Polizia Stradale ed i militari dell’arma dei carabinieri per gli accertamenti del caso.

In fase di ricostruzione la dinamica dello schianto mortale.