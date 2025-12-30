Tragico incidente sulla Statale: una vittima e tre feriti 

Un grave incidente stradale si è verificato nella scorsa notte lungo la Strada Statale 106 ionica, nel territorio del comune di Belcastro, in provincia di Catanzaro. Il bilancio è pesante: una persona ha perso la vita sul colpo, mentre altre tre sono rimaste ferite in modo serio.

L’impatto nella notte

Lo scontro è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, nell’incidente sono rimasti coinvolti un furgone e due autovetture. L’impatto è stato particolarmente violento. Una delle auto è risultata gravemente danneggiata, segno della forza sprigionata nella collisione.

La vittima e i feriti

La persona deceduta era alla guida di una delle due automobili coinvolte. Per il conducente non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi. I tre feriti, in condizioni giudicate serie, sono stati stabilizzati sul posto dal personale sanitario del 118 e trasferiti d’urgenza all’ospedale di Catanzaro.

I soccorsi e i rilievi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro. Il personale dell’Anas ha lavorato per ripristinare le condizioni di sicurezza lungo la statale, rimasta parzialmente chiusa durante le operazioni di soccorso.

Una strada ad alta incidentalità

La Statale 106 ionica continua a essere una delle arterie più pericolose del Sud Italia. Incidenti gravi e mortali si susseguono con una frequenza che riaccende il dibattito sulla sicurezza e sugli interventi strutturali ancora necessari. L’ennesima tragedia notturna lascia una comunità colpita e richiama l’urgenza di misure concrete per ridurre il rischio lungo questo tratto di strada.

(Foto ANSA)