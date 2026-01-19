Cronaca

Tragico inciente ferroviario in Spagna i morti sono 39.

Morto un macchinista

Di Carmine Posillipo

Alle 19.40 di ieri sera due treni si sono scontrati sulla linea ferroviaria spagnola. Uno dei due treni, un Iryo Alta Velocità, che fa capo a Trenitalia e un treno che proveniva in senso opposto, si sono scontrati per la fuoriuscita di alcune careozze dai binari. A seguito del deragliamento il treno incrociante si e trovato sulla sua strada almeno due vetture, l’impatto e stato inevitabile e nello scontro hanno perso la vita almeno 39 persone, si contano decine di feriti di cui alcuni in condizioni disperate. Ha anche perso la vita uno dei macchinisti.

L’incidente è avvenuto in Andalusia vicino Cordova.  Iryo, era partito da Malaga alle 18.40 ed era diretto a Madrid (Puerta de Atocha) il treno incrociante si dirigeva a Huelva. Nell’impatto, anche il secondo convoglio è deragliato. Alcune vetture sono state sbalzate in un dirupo formato da un terrapieno e i soccorritori sono ancora al lavoro per estrarre i viaggiatori.

Secondo il ministro dei trasporti spagnolo, l’incidente è anomalo, perché la tratta è stata è rinnovata di recente con un investimento di 700 milioni di euro e lo svio e avvenuto su un tratto rettilineo. Le autorità stanno già lavorando per appurare le cause dell’incidente. Cordoglio e stato espresso al governo spagnolo dai rappresentanti di molti paesi, tra cui l’Italia, che come noto detiene il controllo della società Iryo attraverso Trenitalia.