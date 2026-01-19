Tragico inciente ferroviario in Spagna i morti sono 39.

Alle 19.40 di ieri sera due treni si sono scontrati sulla linea ferroviaria spagnola. Uno dei due treni, un Iryo Alta Velocità, che fa capo a Trenitalia e un treno che proveniva in senso opposto, si sono scontrati per la fuoriuscita di alcune careozze dai binari. A seguito del deragliamento il treno incrociante si e trovato sulla sua strada almeno due vetture, l’impatto e stato inevitabile e nello scontro hanno perso la vita almeno 39 persone, si contano decine di feriti di cui alcuni in condizioni disperate. Ha anche perso la vita uno dei macchinisti.

L’incidente è avvenuto in Andalusia vicino Cordova. Iryo, era partito da Malaga alle 18.40 ed era diretto a Madrid (Puerta de Atocha) il treno incrociante si dirigeva a Huelva. Nell’impatto, anche il secondo convoglio è deragliato. Alcune vetture sono state sbalzate in un dirupo formato da un terrapieno e i soccorritori sono ancora al lavoro per estrarre i viaggiatori.

Secondo il ministro dei trasporti spagnolo, l’incidente è anomalo, perché la tratta è stata è rinnovata di recente con un investimento di 700 milioni di euro e lo svio e avvenuto su un tratto rettilineo. Le autorità stanno già lavorando per appurare le cause dell’incidente. Cordoglio e stato espresso al governo spagnolo dai rappresentanti di molti paesi, tra cui l’Italia, che come noto detiene il controllo della società Iryo attraverso Trenitalia.